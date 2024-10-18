Mardin'de yaşamın ilk izlerinin araştırıldığı mağara

Kodaş, şöyle devam etti:

"Yontma taşlarda da bizim daha önce görmediğimiz daha çok Levant Suriye hattına özgü olan Yavridyen dediğimiz milattan önce 200 binlerden daha eski olan yontma taşların gelmesi önemliydi. Yine aynı dönemlerin hemen sonlarına tarihlenen ilk kez Suriye'de tespit edilen bir gelenek var. Bu da Anadolu'da ilk kez Uluköy Mağarası'nda tespit edildi. Bu da 'Hummal Endüstri' geleneği olarak isimlendirilen bir gelenek. Bu iki buluntu özellikle çok önemli. Birincisi bir yonga, Yavridyen dediğimiz kaba yongalar üzerine yer yer Aşölyen baltaların bulunduğu bir yonga. Uluköy Mağarası kazılarıyla bu ilk defa Anadolu'da bulunmuş oldu.