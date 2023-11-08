Çarptığı otomobilin camından içeri giren bisikletli yaralandı

MARDİN´inKızıltepe ilçesinde otomobile çarpıp, başı camından içeri giren bisiklet sürücüsü Muhammed G. (25), yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Muhammed G., kullandığı bisikletle, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 AKD 397 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed G., otomobilin arka camına çarptı. Başı camdan içeri giren Muhammed G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muhammed G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.