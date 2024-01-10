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        Mardin'de kar maskeli soyguncular, kuyumcuyu vurdu

        MARDİN'dekuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vurdu. Kar maskeli 3 şüpheli kaçarken, yaralı hasteneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:20
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        Mardin'de kar maskeli soyguncular, kuyumcuyu vurdu
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        MARDİN'dekuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vurdu. Kar maskeli 3 şüpheli kaçarken, yaralı hasteneye kaldırıldı. 

        Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Şanlıurfa Caddesi'nde bir kuyumcuya giren kar maskeli 3 kişi, altınları almaya kalkıştı. İş yeri sahibi Sezai Aslan, engel soygunculara engel olmaya çalıştı. Arbede sırasında şüphelilerden 1'i tabanca ile Aslan'a ateş açtı. Aslan bacağından yaralanırken, 3 şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tedavi altına alındı Güvenlik kameraları inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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