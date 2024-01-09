Savur Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor Savur Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Savur Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Savur Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Köprübaşı ile mezbahana arası caddeye sıcak asfalt serildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, Mardin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ilçe merkezinde yol çizgi boyama çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Bordür taşı döşemesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımız ilçemizin trafik güvenliğine ve estetik görünümüne katkı sağladı." dedi.