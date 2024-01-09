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        Özel güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu

        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde enerji şirketine ait bir trafo merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Öncü (47), nöbet tuttuğu kulübede ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:45
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        Özel güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu
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        MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde enerji şirketine ait bir trafo merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Öncü (47), nöbet tuttuğu kulübede ölü olarak bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde enerji şirketinin Kızıltepe ilçesindeki trafo merkezinde meydana geldi. Trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü´nün yerde hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, Öncü´nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öncü´nün cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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