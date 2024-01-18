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        Ambulans uçak beyin kanaması geçiren hasta için havalandı

        MARDİN'de beyin kanaması geçiren 84 yaşındaki Ramazan Kılıç, Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:15
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        Ambulans uçak beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
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        MARDİN'de beyin kanaması geçiren 84 yaşındaki Ramazan Kılıç, Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Ramazan Kılıç, evinde rahatsızlanınca ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kılıç´ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kılıç´ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı´ndan ambulans uçak talep edildi. Kılıç, Mardin´e götürülerek, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı´na inen ambulans uçakla Ankara´ya sevk edilerek tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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