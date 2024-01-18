Ambulans uçak beyin kanaması geçiren hasta için havalandı

MARDİN'de beyin kanaması geçiren 84 yaşındaki Ramazan Kılıç, Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Ramazan Kılıç, evinde rahatsızlanınca ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kılıç´ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kılıç´ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı´ndan ambulans uçak talep edildi. Kılıç, Mardin´e götürülerek, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı´na inen ambulans uçakla Ankara´ya sevk edilerek tedaviye alındı.

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