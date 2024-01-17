Mardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Artuklu-Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 AKT 023 plakalı cip, 47 ACT 625 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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