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        Mardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 23:05 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:12
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        Mardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Artuklu-Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 AKT 023 plakalı cip, 47 ACT 625 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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