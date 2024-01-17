GÜNCELLEME- Mardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Artuklu-Kızıltepe kara yolunda 35 AKT 023 plakalı cip, Bilal Önder'in (22) kullandığı 47 ACT 625 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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