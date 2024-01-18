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        MARDİN'DE CİPİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ GENÇ, ÖLDÜ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 00:06 Güncelleme: 18.01.2024 - 00:06
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        MARDİN'DE CİPİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ GENÇ, ÖLDÜ  
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde, cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Bilal Önder (21), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, gece saatlerinde Mardin- Kızıltepe karayolunda meydana geldi. F.E. yönetimindeki 35 AKT 023 plakalı cip, Kızıltepe Cezaevi yakınında Bilal Önder´in kullandığı 47 ACT 625 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Önder ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Önder, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bilal Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Önder'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü F.E. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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