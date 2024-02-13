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        Mardin´de Husilerin Lideri Abdülmelik El-Husi´nin dev posteri asıldı

        MARDİN´de, İsrail´in Filistin´e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Filistin´e destek amacıyla Kızıldeniz´de İsrail´e giden gemileri hedef alan Yemen Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdülmelik El-Husi´nin dev posteri asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:35
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        Mardin´de Husilerin Lideri Abdülmelik El-Husi´nin dev posteri asıldı
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        MARDİN´de, İsrail´in Filistin´e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Filistin´e destek amacıyla Kızıldeniz´de İsrail´e giden gemileri hedef alan Yemen Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdülmelik El-Husi´nin dev posteri asıldı.

        İsrail´in Filistin´e yönelik 7 Ekim´den bu yana sürdürdüğü saldırıların ardından Filistin´e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdulmelik El-Husi´nin posteri, Yeni Yol Caddesi´ndeki 3 katlı bir binaya asıldı. `Hepimiz Yemeniz´ başlıklı posterin alt kısmında, `Kudüs Gönüllüleri´ ifadesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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