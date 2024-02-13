Mardin´de Husilerin Lideri Abdülmelik El-Husi´nin dev posteri asıldı

İsrail´in Filistin´e yönelik 7 Ekim´den bu yana sürdürdüğü saldırıların ardından Filistin´e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri Abdulmelik El-Husi´nin posteri, Yeni Yol Caddesi´ndeki 3 katlı bir binaya asıldı. `Hepimiz Yemeniz´ başlıklı posterin alt kısmında, `Kudüs Gönüllüleri´ ifadesi yer aldı.

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