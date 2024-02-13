Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalle ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:17 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalle ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret etti.

        Vali Akkoyun, Derik Kaymakamı Kerem Türker, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile Yaylatepe Mahallesi'ni ziyaret ederek, taziye evinde muhtar Mehmet Şerif Arslan ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        İhtiyaç ve taleplerinin giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat veren Akkoyun, daha sonra Kayaüstü Mahallesi'ni ziyaretinde muhtar Abdulhamit Emen'den bilgi aldı.

        Kayadere Mahallesi'ne de ziyarette bulunan Akkoyun, muhtar İzzettin Güven ve mahalle sakinleri ile sohbet etti, ihtiyaç ve önerilerini dinledi.

        Vali Akkoyun, ziyaretlerinde 3 mahallede bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Evinin 3'üncü katından düşüp, öldü
        Evinin 3'üncü katından düşüp, öldü
        Mardin'de ameliyatla 79 yaşındaki hastanın dizlerindeki eğrilik giderildi
        Mardin'de ameliyatla 79 yaşındaki hastanın dizlerindeki eğrilik giderildi
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i bebek, 6 yaralı
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i bebek, 6 yaralı
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralan...
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralan...