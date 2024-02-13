Evinin 3'üncü katından düşüp, öldü

Olay, sabah saatlerinde Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi'nde meydan geldi. Kendi evinin inşaatında çalışan Abdullah Kılıç, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, kurtarılamadı. Cenaze Kısmetli Mahallesi mezarlığında toprağa verilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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