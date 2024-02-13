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        Evinin 3'üncü katından düşüp, öldü

        MARDİN'de evinin inşaatında çalıştığı sırada 3'üncü kattan düşen Abdullah Kılıç (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:40
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        Evinin 3'üncü katından düşüp, öldü
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        MARDİN'de evinin inşaatında çalıştığı sırada 3'üncü kattan düşen Abdullah Kılıç (50), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi'nde meydan geldi. Kendi evinin inşaatında çalışan Abdullah Kılıç, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, kurtarılamadı. Cenaze Kısmetli Mahallesi mezarlığında toprağa verilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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