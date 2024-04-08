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        Şehir dışındaki ev sahibi 5 saatte ikna edildi, bir haftadır mahsur olan kedi kurtarıldı

        MARDİN'de bir haftadır mahsur olan kediyi, şehir dışında olan ev sahibini 5 saatte ikna edip içeri giren itfaiye ekipleri kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:15
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        Şehir dışındaki ev sahibi 5 saatte ikna edildi, bir haftadır mahsur olan kedi kurtarıldı
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        MARDİN’de bir haftadır mahsur olan kediyi, şehir dışında olan ev sahibini 5 saatte ikna edip içeri giren itfaiye ekipleri kurtarıldı. Kedi, bir hayvansever tarafından veterinere götürüldü.

        Artuklu ilçesi 3 Yol Caddesi’nde sahibinin olmadığı evde bir haftadan beri kedi sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Olayı duyan hayvanseverlerden avukat Gurbet Bilbay da eve gitti. Ev sahibi M.C.’ye ulaşamayan ekipler, bölgeden ayrıldı. Daha sonra tekrar bölgeye gelen ekipler, M.C.’ye ulaşarak kedinin içeride kaldığını söyledi. Ancak ev sahibi, şehir dışında olduğunu ve evinin kapısının açılmasına izin vermediğini belirtti. Bunun üzerine avukat Bilbay, Mardin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve nöbetçi savcılığa haber verdi. Yapılan 5 saatlik görüşmeyle ikna edilen M.C., ailesinden bir kişiyi eve gönderdi. Bu kişinin kapıyı açmasıyla kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

        HAYVANA EZİYETTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Kediyi alarak sağlık kontrolü için veterinere götüren Avukat Gurbet Bilbay, M.C. hakkında ‘Hayvana eziyetten’ şikayetçi oldu. Bilbay, “Mardin Barosunu aradım. Hayvan Hakları Komisyonu ile görüşme yaptık. Bize yardımcı oldular. Polisin girme hakkı yok. Kedinin sesleri yankılanıyordu. 7 gündür burada mahsur kalmış” dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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