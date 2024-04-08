Şehir dışındaki ev sahibi 5 saatte ikna edildi, bir haftadır mahsur olan kedi kurtarıldı

MARDİN’de bir haftadır mahsur olan kediyi, şehir dışında olan ev sahibini 5 saatte ikna edip içeri giren itfaiye ekipleri kurtarıldı. Kedi, bir hayvansever tarafından veterinere götürüldü.

Artuklu ilçesi 3 Yol Caddesi’nde sahibinin olmadığı evde bir haftadan beri kedi sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Olayı duyan hayvanseverlerden avukat Gurbet Bilbay da eve gitti. Ev sahibi M.C.’ye ulaşamayan ekipler, bölgeden ayrıldı. Daha sonra tekrar bölgeye gelen ekipler, M.C.’ye ulaşarak kedinin içeride kaldığını söyledi. Ancak ev sahibi, şehir dışında olduğunu ve evinin kapısının açılmasına izin vermediğini belirtti. Bunun üzerine avukat Bilbay, Mardin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve nöbetçi savcılığa haber verdi. Yapılan 5 saatlik görüşmeyle ikna edilen M.C., ailesinden bir kişiyi eve gönderdi. Bu kişinin kapıyı açmasıyla kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.