Mardin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

Buğday, daha sonra şehit polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehidin mezarını ziyaret etti, dua okudu.

İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, güvenlik güçleri ve şehit yakınları ile şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Özel harekat polislerinin saygı atışı yaptığı törende İl Müftü Yardımcısı Ali Üney şehitler için dua okudu.

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