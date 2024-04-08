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        3 yaşındaki Şerzan'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        MARDİN'de 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:30
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        3 yaşındaki Şerzan'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        MARDİN'de 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay’ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ters yöne giren otomobile, karşı yönden gelen TIR çarpıyor.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerindeki Aydınlar konaklama tesisleri mevkisinde meydana geldi. 47 AS 423 plakalı TIR, ters yöne giren 06 DRB 857 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Mehmet Esir Abay (42), Helin Abay (29), Berivan Abay (32), Alan Berken Abay (6) ve Şerzan Botan Abay, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şerzan Botan Abay, kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ters yöne giren otomobile, karşı yönden gelen TIR çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruluyor. TIR şoförü ifadesi sonrası serbest bırakılırken, Abay'ın cenazesi de toprağa verildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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