Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Bilal, yaralandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde komşularının köpeğinin saldırısına uğrayan Bilal Çağlar (7), başından ve kolundan yaralandı. Çağlar’ın babası Hakim Çağlar, komşusundan şikayetçi oldu.

Olay, 30 Nisan’da Artuklu ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.'nın dışarı saldığı köpeği, sokakta oynayan Bilal Çağlar'a saldırdı. Başından ve kolundan yaralanan Çağlar, çevredekiler tarafından köpek uzaklaştırılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çağlar, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi devam eden ve kuduz aşısı da yapılan Çağlar’ın babası Hakim Çağlar, komşuları M.A.’dan şikayetçi oldu.