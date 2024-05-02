Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı'nda çalışmalar devam ediyor

Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı'nda çalışmalar sürüyor.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Mardin İli 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı" çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla, mevcut kapasitesi yıllık 58,6 milyon metreküp olan hattın toplam kapasitesinin yıllık 75,3 milyon metreküpe çıkacağını aktaran Balta, Mardin merkez, Kızıltepe, Nusaybin ilçeleri ile civardaki yerleşimlerin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurguladı. Balta, şunları kaydetti: