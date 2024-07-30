Mardin'de saman yangınında 25 dönümlük fıstık bahçesi zarar gördü
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde saman balyalarından çıkan yangın, fıstık bahçesine sıçradı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde saman balyalarından çıkan yangın, fıstık bahçesine sıçradı. Yangında 25 dönüm alandaki fıstık ağaçları zarar gördü.
Kızıltepe ilçesi kırsal Tıraşlı Mahallesi'nde bir tarlada bulunan saman balyaları, sabah saatlerinde alev aldı. Balyalardan sıçrayan alevler, bitişiğindeki fıstık bahçesine sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında saman balyaları ile 25 dönüm arazi üzerinde dikili 4 yıllık fıstık ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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