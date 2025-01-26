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        Tarlada çalışırken kalp krizi geçirip öldü

        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde tarlasında çalışırken kalp krizi geçiren Haci Şükrü Kaplan (80), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:35
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        Tarlada çalışırken kalp krizi geçirip öldü
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        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde tarlasında çalışırken kalp krizi geçiren Haci Şükrü Kaplan (80), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Haci Şükrü Kaplan, ilçe çıkışında bulunan tarlasında çalışmak üzere öğle saatlerinde evinden çıktı. Akşam evine dönmeyen Kaplan'ın yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaplan'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Kontrolde, Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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