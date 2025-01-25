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        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Pardus İşletim Sistemi kullanılmaya başlandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Pardus İşletim Sistemi kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:09
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        Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Pardus İşletim Sistemi kullanılmaya başlandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Pardus İşletim Sistemi kullanılmaya başlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pardus İşletim Sistemi, Mardin'de ilk kez Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki tüm bilgisayarlarda kullanılmaya başlandı.

        Sağlık Bakanlığı'nın kamu hastanelerinde kullanmaya başlamayı planladığı sistem, merkezi yönetim yazılımı Liderahenk ile kurumsal ağ üzerindeki sistemleri ve kullanıcıları izlemeyi, yönetmeyi ve denetlemeyi sağlıyor.

        Ayrıca, açık kaynaklı yazılım sistemi sayesinde bu süreçler daha verimli bir şekilde yürütülüyor.

        Açıklamada, Türkiye'nin özellikle kamu kurumlarında yerli yazılım kullanımı konusunda stratejik bir adım attığı vurgulandı.

        Bu girişimin yerli yazılım ürünlerinin yaygınlaşmasını ve Türkiye'nin teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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