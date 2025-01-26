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        Mardin 1969 Spor - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü: 4-1

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 17'nci haftasında sahasında konuk ettiği İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:42 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:45
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        Mardin 1969 Spor - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü: 4-1
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        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 17’nci haftasında sahasında konuk ettiği İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü’nü 4-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da tribünden izledi.

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 17’nci haftasında İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü’nü konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan müsabakayı Hakem Batuhan Bayar yönetti. Seyircisinin büyük desteğini arkasına alarak maça etkili başlayan Mardin 1969 Spor, 2’nci dakikada Umut Dilek ile gol buldu. Maçın 32’nci dakikasında Ahmet Teker ile durumu 2-0’a getiren Mardin 1969 Spor, soyunma odasına da bu skorla gitti. Konuk takım İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü ise 54’üncü dakikada Recep Gül ile bulduğu gol ile durumu 2-1’e getirdi. Ev sahibi takımdan Serdar Yiğit 76 ve 84’üncü dakikalarda bulduğu gollerle durumu 4-1’e taşıdı. Müsabakada başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor, 3 puanı 4 golle aldı ve puanını 37’ye yükseltti.

        Öte yandan AK Parti Mardin 7’nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da maçı tribünde izledi. Bakan Işıkhan’a Vali Tuncay Akkoyun ve AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da eşlik etti. Mardin 1969 Spor taraftarı Bakan Işıkhan’ı ‘Mardin seninle gurur duyuyor’ sloganları ile karşıladı.

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