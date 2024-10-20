Mardin 1969 Spor - Ağrıspor: 2-0

MARDİN 1969 Spor, sahasında konuk ettiği Ağrıspor’u 2-0 yenerek grubunun lideri oldu.

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 7’nci hafta maçında Mardin 1969 Spor ile Ağrıspor karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanan maça etkili başlayan ev sahibi takım, 40’ıncı dakikada Ahmet Teker'in ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. Orta saha mücadelesi ile devam eden ilk yarıda başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor, soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan kırmızı-lacivertliler, tecrübeli golcü Ali Kemal Özkan'ın 90’ıncı dakikada bulduğu gol ile durumu 2-0’a getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor, 3 puanı 2 gol ile aldı. Bu sonuçla ligdeki puanını 17’ye yükselten Mardin 1969 Spor, grubun lideri oldu.