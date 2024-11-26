Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kilisedeki yoga seansına tepki: Bütün ibadethanelerimiz kutsaldır

        MARDİN'deki Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde bir grubun yaptığı yoga seansı tepkiye yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilisedeki yoga seansına tepki: Bütün ibadethanelerimiz kutsaldır
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'deki Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde bir grubun yaptığı yoga seansı tepkiye yol açtı. Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Türker, "Bu bölge, dinler ve diller merkezi olduğundan dolayı burada bulunan bütün ibadethanelerimiz, camilerimiz, kiliselerimiz, manastırlarımız hepsi kutsal bir yerdir. Bunun için gelen turistlerin giyim ve konuşmalarına daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

        Savur ilçesine bağlı kırsal Dereiçi Mahallesi'ndeki tarihi Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde bir grubun yaptığı yoga seansı, tepki çekti. Kilisede yoga eğitmeni Seda Deliormanlı tarafından organize edilen etkinlik, Süryani cemaatinde rahatsızlığa yol açtı. Deliormanlı, kilisede yoga görüntülerini 'hayalimdi' ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.

        'KÖTÜ BİR NİYETLE GELMEDİLER'

        Kiliseye gelen ekibin 'Meditasyon yapmak istiyoruz' talebini dini bir ritüel olarak algılayarak izin verildiğini belirten Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Türker, "Savur Dereiçi'ndeki o çirkin olaylar, bölge açısından iyi olan bir şey değil. Sonuçta orası da bir ibadethane olarak geçiyor. Gelen turistlerin ibadethanelerde daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Oraya gelenler belki kötü bir niyetle gelmediler ve oradaki görevli arkadaşlarımız da orayı art niyetle vermemiş. O arkadaşlar, turistlerin buralara kadar gelmesinden dolayı tarihi bilgi verdi. Daha sonra o olay oldu. Bunu istemiyoruz. Bu bölge, dinler ve diller merkezi olduğundan dolayı burada bulunan bütün ibadethanelerimiz, camilerimiz, kiliselerimiz, manastırlarımız hepsi kutsal bir yerdir. Bunun için gelen turistlerin giyim ve konuşmalarına daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Buraya gelen turistlerin tarihle ilgili bir şeyler götürmelerini istiyoruz. Orada olan üzücü olayda başlarındaki bayan, herkesin yanında özür diledi artık olan oldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Mardin'de adliye önündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Mardin'de adliye önündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Zana Ares, uluslararası matematik yarışmasında 1'inci oldu
        Zana Ares, uluslararası matematik yarışmasında 1'inci oldu
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Derik ilçesini ziyaret etti
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Derik ilçesini ziyaret etti
        Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Mardin'de 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 50...
        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 50...