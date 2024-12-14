Mardin'de kuvvetli rüzgarda çatı uçtu (2)
AĞAÇLARDEVRİLDİ, ELEKTRİK DİREKLERİ YAN YATTIMardin'de etkili olan kuvvetli rüzgarla, Artuklu ilçesi Kayacan Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yan yattı.
AĞAÇLARDEVRİLDİ, ELEKTRİK DİREKLERİ YAN YATTI
Mardin’de etkili olan kuvvetli rüzgarla, Artuklu ilçesi Kayacan Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yan yattı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırıp temizlik yaparken, enerji şirketi de onarım çalışması başlattı.
BİNGÖL’DE DE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla, Anadolu Lisesi'nin çatısı yerinden söküldü. Görevliler, güvenlik önlemi alıp çatının uçmasını engelledi.
Salih KESKİN-Bülent TEMİZ/MARDİN-BİNGÖL,
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