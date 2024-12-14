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        Mardin'de kuvvetli rüzgarda çatı uçtu (2)

        AĞAÇLARDEVRİLDİ, ELEKTRİK DİREKLERİ YAN YATTIMardin'de etkili olan kuvvetli rüzgarla, Artuklu ilçesi Kayacan Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yan yattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:25
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        Mardin'de kuvvetli rüzgarda çatı uçtu (2)
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        AĞAÇLARDEVRİLDİ, ELEKTRİK DİREKLERİ YAN YATTI

        Mardin’de etkili olan kuvvetli rüzgarla, Artuklu ilçesi Kayacan Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yan yattı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırıp temizlik yaparken, enerji şirketi de onarım çalışması başlattı.

        BİNGÖL’DE DE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla, Anadolu Lisesi'nin çatısı yerinden söküldü. Görevliler, güvenlik önlemi alıp çatının uçmasını engelledi.

        Salih KESKİN-Bülent TEMİZ/MARDİN-BİNGÖL,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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