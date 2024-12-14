Mardin'de kuvvetli rüzgarda çatı uçtu (2)

BİNGÖL’DE DE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Mardin’de etkili olan kuvvetli rüzgarla, Artuklu ilçesi Kayacan Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yan yattı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırıp temizlik yaparken, enerji şirketi de onarım çalışması başlattı.

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