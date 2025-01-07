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        Mardin'de eve çarpan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

        MARDİN'in Derik ilçesinde kontrolden çıkarak bir eve çarpan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 23:14 Güncelleme: 07.01.2025 - 23:20
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        Mardin'de eve çarpan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı
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        MARDİN'in Derik ilçesinde kontrolden çıkarak bir eve çarpan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesi merkez Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mervan Y. (25) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki 2 katlı eve çarptı. Kazada Mervan Y., hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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