Mardin'de eve çarpan hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesi merkez Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mervan Y. (25) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki 2 katlı eve çarptı. Kazada Mervan Y., hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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