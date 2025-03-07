Mardin'de cipin çarptığı sosyal medya fenomeni, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Mardin’de, yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden sosyal medya ünlüsü İsmail Öztekin’in (58) cenazesi, dün gece saatlerinde Ortaköy Mahallesi’nde toprağa verildi. Öte yandan Öztekin’in hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Öztekin’in yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen cipin çarptığı görüldü. Gözaltındaki sürücünün işlemleri ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.