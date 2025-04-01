Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor, erteleme maçına çıkıyor

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup lideri Mardin 1969 Spor, ertelenen 21'inci hafta maçında yarın Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor, erteleme maçına çıkıyor
        ABONE OL

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup lideri Mardin 1969 Spor, ertelenen 21’inci hafta maçında yarın Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek.

        Mardin 1969 Spor, 2 Nisan Çarşamba günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağı 21’inci hafta erteleme maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Karşılaşma yarın saat 14.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem Berk Sipahi görev alacak. Mardin 1969 Spor'dan yapılan açıklamada, maç için ücretsiz otobüs seferlerinin düzenleneceği belirtilerek, “Nesine 3’üncü Lig 4’ücü Grup 21’inci Hafta erteleme maçında 2 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’da Mardin 21 Kasım Şehir Stadında yapılacak Büyükçekmece Tepecikspor maçı biletlerinin bedelini yönetim kurulumuz karşılamıştır. Biletler taraftarımıza yönetimimiz tarafından bayram hediyesi olarak maç günü stadyum gişelerinden ücretsiz bir şekilde dağıtılacaktır. Şampiyonluk yolunda taraftarımızın tribünde yerini alarak takımımızı 90 boyunca desteklemesini temenni ediyoruz. Kızıltepe Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Zeynelabidin İncesu tarafından ücretsiz bir şekilde taraftarımız için otobüs seferleri düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.

        Mardin 1969 Spor, geçtiğimiz hafta Sebat Gençlik Spor'u Trabzon'da 2-1 yenip puanını 56'ya çıkararak liderlik koltuğunu tekrar geri almıştı. Kırmızı lacivertliler, Büyükçekmece Tepecikspor'u da kayıpsız geçerek ligin bitimine son 4 maç kala liderliğini sürdürmek istiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!
        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak

        Benzer Haberler

        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan Ramazan Bayramı mesajı
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan Ramazan Bayramı mesajı
        AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Yıldızoğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı
        AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Yıldızoğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı