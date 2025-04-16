Mardin'de sis güzelliği

Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştüğü kentte, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Ovası'nda da yoğun sis oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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