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        Mardin'de sis güzelliği

        MARDİN'deyoğun sis etkili olurken, Mezopotamya Ovası'nda güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:50
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        Mardin'de sis güzelliği
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        MARDİN'deyoğun sis etkili olurken, Mezopotamya Ovası'nda güzel görüntüler oluştu.

        Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştüğü kentte, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Ovası'nda da yoğun sis oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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