Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de taşlı, sopalı ve yumruklu kavga: 3 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:37 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de taşlı, sopalı ve yumruklu kavga: 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN'in Midyat ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafları ayırırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Mardin'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Mardin'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Mardin'de öğrenciler resim sergisi düzenledi
        Mardin'de öğrenciler resim sergisi düzenledi
        Pazarda çantası çalındı, ekiplerin yardımıyla evine girebildi
        Pazarda çantası çalındı, ekiplerin yardımıyla evine girebildi
        Damdan düşen Muhammed Alparslan, öldü
        Damdan düşen Muhammed Alparslan, öldü
        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin mahkeme kararı bozuldu
        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin mahkeme kararı bozuldu
        Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu