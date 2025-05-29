Mardin'de taşlı, sopalı ve yumruklu kavga: 3 yaralı
MARDİN'in Midyat ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
MARDİN'in Midyat ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafları ayırırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
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