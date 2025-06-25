Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (2)

Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı, Azad Hasar’ın (23) ardından hastaneye kaldırılan Nurettin Sezgin'in de (44) hayatını kaybetmesiyle 2'ye yükseldi. Ağır yaralanan TIR şoförü Z.E.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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