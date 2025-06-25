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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİMardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı, Azad Hasar'ın (23) ardından hastaneye kaldırılan Nurettin Sezgin'in de (44) hayatını kaybetmesiyle 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:40
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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı, Azad Hasar’ın (23) ardından hastaneye kaldırılan Nurettin Sezgin'in de (44) hayatını kaybetmesiyle 2'ye yükseldi. Ağır yaralanan TIR şoförü Z.E.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Salih KESKİN/MARDİN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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