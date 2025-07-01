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        Yere atılan eski kilimi alıp çöp konteynerine bırakan kız çocuğuna belediyeden ödül

        MARDİN'de boyu yetişmediği halde yere atılan eski kilimi çöp konteynerine bırakan Suriye uyruklu Nihiyet Begari (6) isimli kız çocuğuna, Kızıltepe Belediyesi tarafından ödül olarak bisiklet ve spor malzemeleri verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:54 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:00
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        Yere atılan eski kilimi alıp çöp konteynerine bırakan kız çocuğuna belediyeden ödül
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        MARDİN’de boyu yetişmediği halde yere atılan eski kilimi çöp konteynerine bırakan Suriye uyruklu Nihiyet Begari (6) isimli kız çocuğuna, Kızıltepe Belediyesi tarafından ödül olarak bisiklet ve spor malzemeleri verildi.

        Kızıltepe ilçesinde 25 Haziran’da bir kız çocuğu, çöp konteynerinin yanına bırakılan eski kilimi fark etti. Boyunun yetişmemesine rağmen kilimi yerden kaldırıp konteynere atan çocuğun o anları, çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Kızıltepe Belediyesi, duyarlı davranışı nedeniyle, bulunması halinde çocuğun ödüllendirileceğini duyurdu. Belediyenin çabaları sonucu ailesiyle birlikte bulunan çocuğun, Suriye uyruklu Nihiyet Begari olduğu belirlendi. Nihiyet ve ailesi, Kızıltepe Belediye binasında Başkan Zeyni İpek tarafından ağırlandı. Başkan İpek, duyarlı davranışından ötürü Nihiyet ve ailesini tebrik etti. Görüşmenin ardından Nihiyet’e bisiklet ve spor malzemeleri, ailesine de gıda ve temizlik malzemeleri hediye edildi. Görüşmenin ardından minik Nihiyet ve ailesi Başkan İpek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        ‘BU DAVRANIŞ BİZLERE UMUT OLDU’

        Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturacak bu tür örnek davranışları desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, “Çevreyi temiz tutmak sadece belediyenin değil, toplumun her ferdinin görevidir. Bu küçük yaşta gösterilen büyük davranış hepimize örnek olmalı. Daha temiz ve yaşanabilir bir Kızıltepe için herkesin bu duyarlılıkla hareket etmesi gerekiyor. Bu davranış bizlere umut oldu. Çevremizi korumak ve temiz tutmak adına duyarlı bireyler yetiştirmeliyiz. Minik kahramanımıza tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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