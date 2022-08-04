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MARDİN (AA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Midyat öğrenim biriminde yaz etkinlikleri sona erdi.

TEGV Midyat öğrenim birimi sorumlusu Kadir Kurt, ilköğretim çağındaki tüm çocuklara açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen yaz etkinliklerinde çocukların sanattan spora, oyunlardan geziye kadar dolu dolu aktivitelerle buluştuğunu, eğlenerek öğrendikleri bir yaz geçirdiklerini söyledi.

Kurt, 25 yıldır Midyat'ta çocukların buluşma noktası olan öğrenim biriminde çocuklara bilim, spor, sanat ve kutu oyunları ile gezilerden oluşan bir program sunduklarını ifade ederek, 17 Haziran- 29 Temmuz arasında haftanın 5 günü 10.00- 13.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliklere 10 gönüllünün desteğiyle 30 çocuğun katılım gösterdiğini belirtti.



Katıldıkları ücretsiz etkinliklerle çocukların kendilerini tanıma ve yeteneklerini keşfetme fırsatı yakaladıklarını anlatan Kurt, "Çocuklar gündelik hayattaki malzemelerle değişik objeler ve sanatsal çalışmalar yaptılar. Çocuklar yaz tatili boyunca TEGV yaz okulunda hem eğlendi hem de pek çok yeni bilgi öğrendi." dedi.







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