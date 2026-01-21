Habertürk
Habertürk
        Nusaybin'de sınır hattında izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale edildi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattında izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba güvenlik güçleri müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:22 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:22
        Nusaybin'de sınır hattında izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale edildi
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattında izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba güvenlik güçleri müdahale etti.


        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve bazı DEM Parti milletvekillerinin aralarında bulunduğu grup, Eski Hacılar Mezarlığı mevkisinden Selahattin Eyyübi Mahallesine kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

        Çiğdem Kılıçgün Uçar, burada yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelere değinerek, "Diplomasiyle, barışla, müzakereyle bu iş çözülebilir." dedi.

        Daha sonra gruptaki kişilerden bazıları, sınıra doğru yürüyerek izinsiz gösteri yapmak istedi. Mitanni Kültür Merkezi'ne kadar yürüyen ve taş atan gruba, uyarılara rağmen dağılmayınca güvenlik güçlerince müdahale edildi.

        Barış Parkı'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen başka gruba da izin verilmedi.

        Bu iki gruptan uyarılara rağmen dağılmayan bazı kişiler gözaltına alındı.

        Gruplar bir süre sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

