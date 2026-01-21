Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin 1969 Spor, Somaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969 Spor, Somaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:25 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor, Somaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin 1969 Spor, Somaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mardin 1969 Spor, TFF 2. Lig 20. hafta müsabakasında sahasında Somaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü.

        Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Mardin 1969 Spor, 24 Ocak Cumartesi saat 13.00'te Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Somaspor'la karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Nusaybin'de yürüyüşe katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Nusaybin'de yürüyüşe katıldı
        Mardin'de terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi için anma töreni d...
        Mardin'de terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi için anma töreni d...
        Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu zemini kar küreme aracıyla temizlendi
        Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu zemini kar küreme aracıyla temizlendi
        Nusaybin esnafından saldırıya tepki: Ay yıldızlı bayrağımız başımızın tacıd...
        Nusaybin esnafından saldırıya tepki: Ay yıldızlı bayrağımız başımızın tacıd...
        Mardin'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tep...
        Mardin'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tep...
        Mardin'de fazla kilolarından Sağlıklı Hayat Merkezi ile kurtuldular
        Mardin'de fazla kilolarından Sağlıklı Hayat Merkezi ile kurtuldular