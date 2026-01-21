Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

        Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir ve Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        21.01.2026 - 12:30
        Mardin'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki
        Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir ve Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.

        Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:

        "DEM Parti yöneticilerine çağrımdır, Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızdan rahatsızsanız milletvekilliğinden istifa edin. Devletten maaş almayın. Devletin hazinesinden yardım almayın. Siyaset yapmayın. Her süreci provoke ederek bölge halkının huzurunu bozmaktan vazgeçin. 'Terörsüz Türkiye' sürecini baltalamaya hiç hakkınız yoktur. Özür dilemeniz gereken yerde bayrak indirme basit sıradan bir olay gibiymiş davranamazsınız. Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşısınız, sorumluluğunuzu bileceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bayrağı altında Kürt kimliğiyle siyaset yapıyorsanız bu sorumluluğunuzu bileceksiniz. Biz de Kürt'üz, bizler de bu coğrafyanın insanlarıyız. Herkes haddini bilecek. Kürt halkının huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Hele sizin hiç yoktur. Kendinize gelin Kürt halkının istediği gibi davranın, bölücülüğe halkı provoke etmekten vazgeçin artık. Bölge halkı huzur, barış istiyor, terörü istemiyor. Bir Kürt olarak şanlı bayrağımıza yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyorum."

        Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel de yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.

        Özel, "2010 yılından beri kapalı olan Suriye sınır kapımızda dün Suriyeli göstericiler tarafından ay yıldızlı bayrağımıza çirkin bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırıyı Nusaybin esnafı adına şiddetle, lanetle ve esefle kınıyorum. Nusaybin esnafı olarak her zaman bayrağımıza sahip çıktık, bayrağımızı iş yerimize astık, bundan sonra da asmaya devam edeceğiz. Nusaybin esnafı olarak her zaman devletimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımız başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

