Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu zemini kar küreme aracıyla temizlendi.



Mardin 1969 Spor Kulübünden yapılan açıklamayan göre, TFF 2. Lig 20. hafta müsabakasında Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanacak Somaspor maçı öncesi stadyumda hazırlıklar sürüyor.



Maçın oynanacağı sahada biriken karlar, görevliler tarafından yapılan çalışmalarla kısa sürede kaldırıldı.



Açıklamada, zeminin futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını, temizlik çalışmalarının ardından sahanın maç saatine hazır hale getirildiği bildirildi.

