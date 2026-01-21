Mardin'de terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi için anma töreni düzenlendi

Mardin'in Savur ilçesinde 32 yıl önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi kabirleri başında anıldı.



Terör örgütü PKK tarafından kırsal Ormancık ve Akyürek mahallelerinde 21 Ocak 1994'te düzenlenen saldırılarda şehit düşen 21 kişinin defnedildiği Ormancık'taki mezarlıkta tören düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Törene katılan Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Hamidi, yaptığı açıklamada, en önemli görevlerinden birinin şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve acılarını paylaşmak olduğunu belirterek, "Onların aziz hatıraları, vatanımıza olan bağlılığımızı her zaman diri tutacaktır." ifadesini kullandı.



Katılımcılar, törenin ardından Akyürek Mahallesi Taziyeevi'nde şehitlerin hayrına verilen yemek programına katıldı.



Törende, şehit yakınları ve vatandaşlar da yer aldı.

