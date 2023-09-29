Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

Mardin'de "Avrupa Spor Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan çocuk ve gençler 21 branşta spor yapma imkanı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuk ve gençler 21 branşta spor yaptı.

Programda konuşan Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, tarım, sanayi, enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve spor dahil her alanda şehrin daha da gelişmesi ve kalkınması için gayret ettiklerini söyledi.

Özellikle gençleri sporla tanıştırmayı ve onları en az bir spor dalına yönlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

- "Faal lisanslı sporcu sayısında ilimiz Türkiye beşincisi"

Akkoyun, spor kültürünün tabana yayılmasına katkı sağladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda gençlerimizin ve çocuklarımızın her yönden gelişimleri için türlü imkanlar seferber edilmektedir. Bu kapsamda ilimizde 69 bin 57 lisanslı sporcumuz, 304 antrenörümüz, 13 bin 564 faal sporcumuz bulunmaktadır. Faal lisanslı sporcu sayısında ilimiz Türkiye beşincisidir. 50 tesisimiz sporcularımızın hizmetindeyken, 15 tesisimizin de yapımı hızla devam etmektedir. Mardinli gençlerimize ve çocuklarımıza sunulan imkanlar, devletimizin sağladığı huzur iklimiyle ve destekleriyle artarak devam edecektir."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise Mardin'in spor şehri olması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, herkesi spor tesislerine davet ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kurulan spor ve oyun parkurlarını gezerek gençlerle ve çocuklarla bir araya gelen Vali Akkoyun, "Dünya Kalp Günü" etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve bisiklet gruplarının desteğiyle "Kalbin İçin Pedalla" sloganıyla düzenlenen bisiklet turunu başlattı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.