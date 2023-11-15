Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe'de düzenlenen operasyonda, 11,04 gram esrar, 1 gram eroin, 1,11 gram kokain ve 108,48 gram bonzai ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.