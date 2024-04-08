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        Mardin'de tırın çarptığı çocuk öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:17
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        Mardin'de tırın çarptığı çocuk öldü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Dicle Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan R.N.O'ya çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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