Mardin'de tırın çarptığı çocuk öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Dicle Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan R.N.O'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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