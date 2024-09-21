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        Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kadın öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:49
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        Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kadın öldü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde Şükriye K'nin (35) bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

        Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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