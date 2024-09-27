Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan konular ele alındı.
Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cemal Kargın, Mardin Barosu Temsilcisi Avukat Mehmet Beşir Romioğlu ile koruma kurulu üyeleri katıldı.
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