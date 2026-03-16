Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9-15 Mart'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda, "hırsızlık", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 14 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra, yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi suçlardan aranan 71 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımız şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunabilir. Yapılan ihbarlar gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

