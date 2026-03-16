Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Bağlıca Mahallesi'ndeki Seyhan Çayı'nın debisi dün etkili olan sağanak nedeniyle yükseldi. Su seviyesinin yükselmesiyle çay üzerindeki köprü hasar gördü. Çay yatağından taşan sular ise bazı tarım arazilerini bastı. Hasar gören köprü ile suların bastığı tarım arazileri dron ile görüntülendi.

