Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları geride bıraktıkları yakınları için endişe duyuyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR / SELAHATTİN EROL - İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri ile yurda getirilen Türk vatandaşları bombalı saldırılardan kurtuldukları için sevinirken, geride bıraktıkları yakınları için endişe duyuyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile tahliye edilen Türk vatandaşları güvenle ülkelerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çocuklarım dışarıda. Çocuklarım orada olsaydı ben de gelemeyecektim. Ama eşim orada esnaf. 45 yıldır oradaki bütün savaşları gördüm. Şimdiki savaş çok kötü, kaçarak geldim. Elektrik, su yok. Bombalar her yeri yıkıp yakıyor. Eşim orada her gün onunla konuşuyorum. 'Üzülme.' diyor. Korku içinde ne yapacağımızı bilmiyorum. Akrabalarımızın bir kısmı geldi bir kısmı orada kaldı. Gelen herkes Türkiye'ye teşekkür ediyor. Türkiye'mi, bayrağımı, milletimi çok seviyorum. Türkiye ile gurur duyuyorum. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanı'mız, askerlerimiz, devletimiz ile gurur duyuyorum."

- "Türkiye hükümetine teşekkür ediyoruz"

Midyat ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına yerleşen Fehmi Halil Baykal da Arapça, oğlu, gelini, torunu ve kedisi ile Lübnan'dan geldiklerini belirtti.

Sağlıkla memleketlerine dönmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Baykal, gemi ile geldiklerini anlattı.

Kendileriyle çok ilgilenildiğini, selametle memleketlerine kadar geldiklerini anlatan Baykal, şunları kaydetti:

"Kalbimizden çok teşekkür ediyoruz. Allah Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'dan razı olsun. Türk askerine çok teşekkür ediyoruz. Büyükelçiliğimiz ve Türk askeri sabah saat 06.00'dan ertesi güne kadar hep yanımızda oldu. Bize yemek getirdiler. İsrail her yeri vuruyor. Füzelerle her yeri yerle bir ediyorlar. Yardım gitmesine izin vermiyorlar. Her şey için Türkiye hükümetine, Türk askerine ve halkına çok teşekkür ediyoruz."