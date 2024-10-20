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        Mardin'de iki mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi

        Mardin'in Savur ilçesinin kırsal Yeşilalan ve Pınardere mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:01
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        Mardin'de iki mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
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        Mardin'in Savur ilçesinin kırsal Yeşilalan ve Pınardere mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi için operasyon düzenlenmesi amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 00.01 itibarıyla kırsal Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

        Açıklamada, iki mahalle ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 14.30'dan itibaren kaldırıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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