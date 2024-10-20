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        Mardin'de 2 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

        MARDİN Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 2 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:35
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        Mardin'de 2 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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        MARDİN Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 2 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

        Valilik tarafından yapılan açıklamada, Savur ilçesi kırsal Yeşilalan ve Pınardere mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu maddeleri gereğince; bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri ile mezralarında sınırlı olmak üzere 20 Ekim 2024 günü Saat 00.01’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 20 Ekim 2024 günü Saat 14.30’dan itibaren Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri ile mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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