Mardin'de hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 14-20 Ekim'de çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay 25 gün ve "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de bulunduğu 58 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 45'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 11 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.