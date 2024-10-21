Mardin'de hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı
Mardin'de hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.
Mardin'de hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 14-20 Ekim'de çalışma yapıldı.
Çalışmada, aralarında "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay 25 gün ve "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de bulunduğu 58 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 45'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 11 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.