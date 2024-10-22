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        Mardin'de bir tırda 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Mardin'de polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:02
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        Mardin'de bir tırda 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Mardin'de polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen bir tırı takibe aldı.

        Uzun süre devam eden fiziki takibin ardından araç ekiplerce durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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