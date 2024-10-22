Mardin'de bir tırda 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen bir tırı takibe aldı.

Mardin'de polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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