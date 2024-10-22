Mardin Artuklu Üniversitesinden çocuk hakları konusunda farkındalık etkinliği

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık sağlamak için etkinlik düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tarih Gönüllüleri Topluluğunun öncülüğünde "Narin'ce davranalım" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında üniversite öğrencileri sokaklarda ve parklarda çocuklara oyuncak ve balon dağıttı.

Üniversiteli gençler merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ve Cumhuriyet Meydanı'nda da çocuklarla bir araya geldi, onlara oyuncak hediye etti.